El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’expedient de delimitació de l’entorn del palau episcopal i la catedral de Solsona, edificacions catalogades com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), amb l’objectiu d’assegurar la conservació del lloc i el seu entorn proper així com el seu control i coherència visual i física.

L’expedient, que actualment es troba en termini d’exposició pública i que, per tant, encara no està tancat definitivament, comporta la suspensió de la tramitació de les llicències de parcel·lació, edificació o enderrocament a la zona afectada, i també la suspensió dels efectes de les llicències ja concedides. Per poder realitzar alguna actuació dins del terme delimitat, el Departament de Cultura ha d’autoritzar les obres que consideri que no perjudiquen els valors culturals del bé.

El terme delimitat que preveu l’expedient inclou, entre d’altres, l’espai on s’està construint e nou tanatori. Tot i això, les obres ja han començat i aquest expedient no en condiciona el futur. També s’inclou el parc de l’Hort del Bisbe i la zona d’accés al nucli antic a través de l’avinguda del Pont amb la zona d’aparcament i el passeig de les Moreres. La zona prevista també inclou part del carrer de Sant Miquel i la plaça Major i diferents immobles del nucli antic.

Edificis protegits fa dècades

La catedral de Santa Maria de Solsona va ser declarada com a BCIN l’any 1931. Pel que fa al palau episcopal, el 1980 es va iniciar l’expedient de declaració de monument historicoartístic i finalment també el de BCIN en la categoria de monument històric.

El Palau de Solsona és un dels millors exemples d’arquitectura civil classicista de finals del segle XVIII. La qualitat del disseny, l’ús que es fa de l’ordre clàssic i la cura en el treball de la pedra són elements molt notables d’aquest monument, que es va aixecar sobre les restes de l’antic monestir canonical de la catedral de Santa Maria, del segle XII. L’edifici neoclàssic consta de planta semi-soterrani, planta baixa , tres plantes i sotacoberta així com de tres façanes diferents.