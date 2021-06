La regidoria de Participació de Solsona enceta el juny amb la consulta per anomenar amb noms femenins tres nous carrers de la ciutat. Es tracta dels vials que s’urbanitzen al sector en desenvolupament de la Cabana del Silo, situat a la zona est del municipi. El procés s’inicia demà, i es prolongarà fins al proper dia 16.

La ciutadania a partir de 16 anys pot prendre part en la consulta mitjançant un canal telemàtic o per la via presencial. Pel que fa a la modalitat virtual, la votació es pot realitzar a través d’un formulari en línia allotjat al web municipal. Per al vot presencial cal adreçar-se a l’OAC del consistori.

Tot i que es dona l’oportunitat de proposar un nom de forma lliure, l’Ajuntament de Solsona ha proposat els següents nou noms: Agnès de Torroja, María Álvarez de Haro, Montserrat Ubach, Maria Aurèlia Capmany, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Mercè Rodoreda, Carme Karr i Rosa Sensat.