Les Càritas Diocesanes de Solsona, Urgell i Lleida van incrementar durant el 2020 un 25% les ajudes econòmiques a unes 4.000 llars del seu territori. En concret, s'ha passat de prestar uns 500.000 euros durant el 2019 a 666.193 l'any passat. Més de 16.000 persones s'han vist beneficiades per les accions de l'entitat, que ha alertat que la pandèmia de la covid-19 ha "aguditzat" la precarietat dels més vulnerables i que el futur es preveu "incert" amb una escletxa social que cada cop es fa més evident. El director de Càritas, Rafel Allepuz, ha demanat no deixar de banda el col·lectiu dels més vulnerables en la represa de la normalització per la millora de la situació sanitària.

Les Càritas de la demarcació de Lleida van destinar més de 5'5 milions d'euros, principalment a programes de cobertura de necessitats bàsiques i de suport als col·lectius més vulnerables i als projectes d'inserció laboral.

L'any passat es van destinar uns 193 euros de mitjana per persones en ajudes econòmiques. Això representa un 30% més del que s'havia aportat a cada una d'elles l'any 2019. L'entitat copsa que la precarietat s'aguditza i l'escletxa social es fa més evident i s'eixampla, castigant a les persones més vulnerables a un futur incert amb dificultat d'accés al treball, a una llar digna i a la igualtat d'oportunitats, que s'ha vist encara més agreujada per la bretxa salarial.

En aquest context, les tres Càritas de la demarcació també han vist incrementada la demanda dels serveis per cobrir les necessitats bàsiques amb espècie. Concretament, han realitzat fins a 20.000 serveis en alimentació.

Les dades també mostren que les Càritas de Solsona, Urgell i Lleida han vist augmentada, de forma significativa, la intensitat de les ajudes, a les quals se li ha sumat les més de 7.000 trucades fetes a les persones voluntàries i beneficiàries que es trobaven aïllades en la solitud de les seves llars. El focus d'atenció ha tornat a estar novament la cobertura i l'acompanyament, i més encara en un any complicat per la pandèmia, en què l'entitat encara ha posat més esforços per estar al costat dels vulnerables.

Un dels col·lectius als que s'ha fet especial incidència és el de la gent gran, el qual Càritas considera que ha patit "reclusió física" de més llarg període, ja que el confinament les ha obligat a reduir contactes amb familiars i amics. Per això, s'hi ha reforçat la comunicació, tant a domicili com a les residències.

Empreses d'inserció

En l'àmbit laboral, les Càritas de la demarcació de Lleida han pogut mantenir les seves empreses d'inserció, malgrat la situació econòmica. Tant és així, que s'han pogut crear fins a 80 llocs de treball, un 16% més que l'any anterior. Tot i veure's en l'obligatorietat d'aplicar EROS als seus treballadors a causa de la disminució o parada total de la seva activitat, l'entitat ha cobert pràcticament la totalitat del sou dels empleats.