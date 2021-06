Solsona recupera la campanya de suport al petit comerç i de promoció territorial que la Xarxa de barris antics amb projectes promou cada juny, excepte l’any passat, per la covid-19. A la capital del Solsonès s’hi han adherit 68 establiments, que tenen una urna on dipositar les butlletes amb què s’entrarà al sorteig dels premis.

La campanya, que passa a anomenar-se «Compra i descobreix Catalunya», sorteja una experiència turística a cadascun dels 32 municipis de la xarxa que hi participen. Per tant, a Solsona se sortejaran 32 experiències entre les butlletes recollides i una entre els establiments adherits. El sorteig per determinar els afortunats es farà el 6 de juliol.

A la tardor serà quan vindran la seixantena llarga de persones d’altres municipis que hagin guanyat l’experiència solsonina, que està valorada en 95 euros i que consistirà en una visita guiada i un dinar per a dues persones, un lot de productes de les comarques de Lleida i vals de compra per gastar al comerç solsoní.