A la una del migdia a la plaça Major, l’estrèpit de la tronada dels trabucaires de Solsona ha anunciat a la ciutat l’inici del Corpus, una festa que enguany les restriccions obliguen també a viure en condicions excepcionals. A banda d’haver de renunciar a diversos actes establerts en el protocol festiu, els ballets del diumenge tindran la capacitat limitada i amb cadires prèviament assignades.

Aquest divendres al matí l’Ajuntament realitzarà el sorteig dels 113 llocs disponibles –tot i que inicialment eren un centenar, se n’ha pogut incrementar la quantitat per diverses renúncies– entre les 251 persones que s’hi han inscrit. Tal com es va anunciar, es prioritza l’assignació de localitats als infants (i a les persones adultes que els acompanyin, que han de ser una per unitat familiar). Des de l’Ajuntament aquest divendres s’enviarà un correu electrònic a tothom inscrit per informar del resultat del sorteig.

Des de casa o la Sala Polivalent

Qui no pugui ser a la plaça podrà veure la transmissió en directe de les danses tradicionals a través de Televisió del Berguedà i el canal de l’Ajuntament de Solsona a Youtube a partir de dos quarts d’una del migdia. Aquestes imatges també es projectaran a la Sala Polivalent. En aquest cas, cal reservar lloc gratuïtament a la plataforma d’entrades de Turisme Solsonès. Qui ho decideixi a última hora el mateix diumenge també podrà acudir-hi, ja que es farà un registre previ a l’entrada de l’equipament.

Torna la catifa dels escoltes

Enguany també es recupera la catifa de flors que l’Agrupament Escolta i Guia Pare Claret confecciona diumenge al matí a la plaça de Palau. L’entitat fa una crida a tothom que vulgui col·laborar-hi aportant pètals de roses i gespa acabada de tallar. Ho pot fer dissabte a les quatre o les sis de la tarda al cau o el mateix diumenge a primera hora a la plaça. A diferència dels altres anys, la processó no trepitjarà la catifa, perquè es durà a terme dins la catedral, una vegada acabi la missa de les onze.

El programa cultural d’aquests dies festius inclou dos espectacles, dues actuacions musicals, dues exposicions i una projecció cinematogràfica. El divendres a les vuit del vespre, la plaça de Ramon Llumà serà l’escenari del recital poètic La boca descosida, a càrrec d’Alba Mascarella (reserva de lloc a la Biblioteca Carles Morató). Dissabte a les sis de la tarda, la companyia La Bleda representa l’espectacle familiar Les vacances de Madame Roulotte a la plaça de l’U d’Octubre. El mateix dia a dos quarts de set, la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona oferirà una audició de sardanes a la plaça Major.

Una altra cita musical serà la de diumenge a les set a l’auditori de la Sala Polivalent: Txell Riera i Martina Marsal, del Conservatori de Cervera, interpretaran un recital de violí i flauta (reserva d’entrades a l’Escola Municipal de Música). També diumenge a les set al Teatre Comarcal, tindrà lloc la projecció de dues cintes del festival de cinema Torelló Mountain Film, organitzada a la ciutat pel Centre Excursionista del Solsonès.

Exposició de Joma

Pel que fa a exposicions, a partir d’aquest divendres i fins al 20 de juny l’artista Joma porta al Celler de Ca l’Aguilar una mostra de nou composicions titulada “Nou nius nous (per a espècies humanes no tan noves)”, mentre que la biblioteca acull el muntatge itinerant “Canvia el xip. Recicla’ls” fins dilluns que ve.

El programa del Corpus es pot consultar al web www.solsonalafesta.net i a l’agenda del portal www.ajsolsona.cat. Aquelles persones que col·leccionin la publicació de cada any en poden recollir un exemplar en paper a l’OAC, ja que el consistori n’ha fet un tiratge molt reduït.