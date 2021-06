L’Ajuntament de Castellar de la Ribera preveu adequar l’edifici conegut com a Cal Sastre o Cal Mestre, on hi ha situat el Museu de l’Escola rural de Castellar de la Ribera, per situar-hi les dependències municipals. Així, el consistori preveu fer una inversió de prop de 125.000 euros, finançat pel PUOSC, per adequar aquest edifici i també realitzar millores a la pista poliesportiva.

Des del 2015 el consistori té les seves oficines i du a terme els seus plens al local social del municipi, situat a l’edifici annex a la pista poliesportiva. Abans, però, estaven a una oficina compartida amb Riner i situada a Solsona, però la marxa de l’Ajuntament de Riner al Miracle va fer que el de Castellar no pogués fer-se càrrec de les despeses de l’espai. Així, com que tampoc tenien recursos econòmics per adequar l’edifici de Cal Sastre, es van instal·lar al local social. «Estem ocupant una sala on, fins al 2015, s’hi feien activitats», assegura l’alcaldessa, Claustre Sunyer.

Així, el projecte preveu adequar la planta baixa d’aquesta masia, planta que actualment està en desús, per situar-hi les diferents oficines pròpies del consistori i poder oferir-hi allà l’atenció ciutadana. A més, el fet d’estar a la planta baixa farà que el consistori sigui accessible a les persones amb mobilitat reduïda i augmentar l’horari d’obertura del museu, que es mantindrà en el mateix espai que ara només canviant de lloc alguns plafons informatius. La nova sala de plens es situarà a la planta superior.

El mateix projecte també preveu una millora de la pista poliesportiva amb l’objectiu d’evitar la possible caiguda d’algunes de les plaques del sostre i la instal·lació d’una cortina per regular l’entrada del sol. També es preveu aplicar una capa de pintura a les parets interiors del local social i instal·lar-hi una pica. Actualment el passadís que hi ha entre els vestidors i els banys es troba obert a l’exterior i es vol tancar.

A més, amb l’objectiu d’aconseguir el màxim estalvi energètic, se substituirà la instal·lació d’aigua actual, s’instal·laran radiadors de baix consum, punts de llum amb sensors LED a l’accés als vestidors i també s’hi col·locaran plaques solars.