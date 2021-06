El Festival Itinera, organitzat per l’Associació de Micropobles de Catalunya i Aktive, també ha tingut i seguirà tenint representació al Solsonès.

Aquest divendres va ser el torn de la Coma i la Pedra, amb una actuació de The Cover Land, però també hi participaran Riner i la Molsosa. Al Miracle hi haurà el concert estrella de la comarca, el del cantautor Quico Pi de la Serra, que mostrarà la seva faceta com a guitarrista de jazz el proper 12 de juny. A la Molsosa hi actuarà Richard White el 19 de juny, i el mateix artista repetirà a Riner el 18 de juliol. La iniciativa, que vol promocionar els pobles de menys de 500 habitants, encara està oberta a la incorporació d’altres municipis.