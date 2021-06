Roger Davins (1994, Solsona) és el macip major dels geganters de Solsona, tot i que en forma part des que va complir 18 anys. El solsoní celebra poder tornar a celebrar els ballets però lamenta els efectes que la pandèmia ha provocat en el sector festiu i cultural.

Aquest Corpus es podrà tornar a gaudir dels ballets. Quina importància tenen per a la ciutat?

És l’acte central de la festa major i el Corpus, on s’aplega el major nombre de persones. És un moment en el qual la gent de Solsona es troba i fa allò tan mediterrani de fer plaça. Els gegants són un símbol per a la nostra ciutat i són molt estimats pels solsonins.

Creu que aquest Corpus tindrà un afegit especial pel fet de poder tornar a gaudir dels ballets?

Serà especial perquè no hi haurà passacarrers ni roda de foc. Els ballets són l’acte central de la festa de Corpus i són esperats tant pels més petits com pels més grans. Per això segur que serà especial tornar a veure els nostres improperis a la plaça.

Ara és macip major, però quin vincle l’ha lligat al món dels gegants?

La família i els amics. Des de ben petit que els pares m’hi portaven, sobretot el meu pare, que també de jove era un entusiasta de la festa. Em portava a córrer darrere les bèsties per les rodes de foc i em posava sota les faldilles dels gegants.

Fins a quin punt han pogut ballar els gegants des de l’inici de la pandèmia?

Des de l’inici de la pandèmia, els gegants no han pogut ballar amb normalitat. Només hi havia previst un ball de capte per la festa major que vam haver de suspendre per culpa de la pluja. Sí que s’han pogut veure al carrer, ja que pel passat Corpus van estar exposats a l’ajuntament, i per la festa major, als claustres de la catedral.

I com heu viscut des dels geganters aquest període?

Ha estat dur, ja que la cultura s’ha vist molt afectada per totes les restriccions, però amb resignació i en espera de poder tornar a la normalitat com més aviat millor. El que és evident és que la cultura en general s’ha vist afectada i perjudicada per unes restriccions que han estat desiguals respecte a altres sectors. Crec que cal demanar proves pilot que permetin començar a fer passacarrers i actes tradicionals amb totes les mesures necessàries.

Et van nomenar macip major el novembre passat. Quins projectes tenien pensats? Els heu pogut complir?

Vam agafar el relleu de l’antiga junta enmig de la pandèmia i ja sabíem que seria complicat tornar a fer les festes normals tal com les coneixíem. Un repte clar era trobar l’entesa per tornar els ballets a la plaça, i aquest Corpus farem un bon pas endavant en aquest sentit. Altres projectes que teníem en marxa són la confecció de nous vestits per a nans, ossos i cavallets. A més, de cara a la festa major completarem la col·lecció de figures de goma de les nostres bèsties i traurem a la venda l’àliga.