S’acaba d’obrir la possibilitat de reservar hora per vaccinar-se contra la COVID-19 a Solsona. Tot i que el Centre Sanitari no es considera punt de vaccinació massiva, a partir d’aquesta setmana la vacunació en aquest ens es gestiona diferent. Per rebre la vacuna a Solsona cal demanar cita en línia a través de l’adreça web vacunacovid.catsalut.gencat.cat, des d’on es pot fer la tria entre els punts establerts.

En aquest sentit, els responsables sanitaris comarcals destaquen que no s’ha de trucar al Centre Sanitari ni tampoc es contactarà des de l’ens amb els possibles usuaris, com fins ara. La població de Solsona i comarca que ho vulgui podrà vaccinar-se fins a assolir el volum de cites que estableix el CatSalut pel nombre de vacunes amb què doti l’ens solsoní. Fins ara ja es vaccinava a la capital del Solsonès, però a partir de la trucada prèvia realitzada des del Centre Sanitari en funció de les dosis disponibles.

Es desinflen els contagis amb la detecció d'11 positius en una setmana

Per altra banda, la xifra de contagis ha caigut, en una setmana, a una tercera part dels casos detectats en l’anterior, amb un total d’11 positius. La setmana passada es van detectat nou casos a través de 174 proves PCR i dos a partir de 66 TAR. Pel que fa a grups escolars confinats, es redueixen a dos. Són un grup de 2n i un de 4t d’ESO de l’Institut Francesc Ribalta de Solsona.

El Centre Sanitari i l’Ajuntament de Solsona valoren molt positivament que la població del Solsonès pugui reservar hora per vacunar-se sense haver de desplaçar-se fora de al comarca. Precisament, l’obertura d’un punt de vacunació al Solsonès és una petició que s’ha posat sobre la taula en el si de la Comissió de Govern del Centre Sanitari i que també va arribar al ple de l’Ajuntament de Solsona a final de maig en forma de prec d’ApS-CUP.

Amb relació a la xifra de contagis, les institucions locals fan una lectura de les xifres amb optimisme moderat, ja que contrasta amb els índexs de risc de rebrot, que continuen molt alts, per sobre dels 330 punts. És per això que des del consistori i des del Centre Sanitari no desisteixen en el missatge de prudència per continuar reconquerint la normalitat en diferents esferes socials amb seguretat fins que s’arribi a la immunitat de grup.