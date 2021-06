Avui el Consell Executiu de la Generalitat ha aprovat el nomenament de l’alcalde de Solsona, David Rodríguez, com a nou secretari d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran. Aquest alt càrrec del Govern és l’interlocutor de la Generalitat amb el món local i se situa, en l’organigrama, entre el Departament de la Presidència i la Direcció General d’Administració Local. Rodríguez, que entoma les noves responsabilitats amb il·lusió, anuncia que preveu compaginar-les amb l’alcaldia entre algunes setmanes i pocs mesos, per facilitar el traspàs amb la persona que el succeirà al consistori solsoní, i que es coneixerà la setmana vinent.

Entre les funcions de la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran, fins ara comandada per Miquel Àngel Escobar, hi ha representar la Presidència en matèria d’administracions locals; impulsar l’execució de plans i programes transversals en l’àmbit local; fomentar pràctiques de bon govern en la gestió municipal; coordinar les relacions entre la Generalitat i les administracions locals; elaborar el Pla d’inversions locals de Catalunya i coordinar-lo amb els diferents departaments de la Generalitat; gestionar la informació econòmica i financera d’aquets ens, i donar suport en la Comissió de Govern de la Generalitat-Consell General d’Aran, Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona i altres òrgans mixtos.

L’alcalde és conscient que ha estat elegit per a “un lloc d’alta responsabilitat que exigeix molta dedicació”. Per això, “malgrat que pugui ser compatible amb l’alcaldia, funcionalment és complex”, per la qual cosa ha decidit deixar l’Ajuntament. La reorganització de l’executiu i la persona que substituirà Rodríguez es donaran a conèixer la setmana que ve, una vegada s’hagin tancat alguns detalls que s’estan resolent.

“Tenint en compte els projectes d’envergadura per a la ciutat que estan en curs, el meu compromís amb l’equip de govern és absolut”, explica el batlle. Es refereix a la implantació de la recollida de residus porta a porta, al nou tanatori i al projecte de l’Illa Cultural i les accions de promoció del lloguer d’habitatges, entre d’altres. El gener de l’any que ve farà dotze anys que David Rodríguez va ser investit alcalde per ERC, arran de la mort del seu amic i predecessor, Xavier Jounou, i durant tres mandats més en revalidar el lloc amb majoria absoluta el 2011, el 2015 i el 2019.

Catorze anys d’experiència municipal

La seva dilatada trajectòria al capdavant d’un ajuntament és segurament un dels motius pels quals la consellera Laura Vilagrà confia en Rodríguez per a la Secretaria d’Administracions Locals. “Fa catorze anys que no faig altra cosa que treballar en les dinàmiques municipals”, assenyala. Haver compaginat l’alcaldia amb l’acta de diputat al Parlament de Catalunya entre el 2015 i el 2018 també va donar-li una perspectiva més àmplia, més enllà dels confins locals, així com el seu pas per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), de la qual va ocupar una de les vicepresidències i va fer de portaveu dels ajuntaments amb alcaldia republicana.

David Rodríguez admet que “el nou càrrec fa respecte”, perquè no s’ho esperava. Però, al mateix temps, l’assumeix “il·lusionat” en tant que representa “una oportunitat” en un àmbit que té apamat. “Tinc ganes de dedicar-me als ajuntaments i al territori, i fer-ho per al primer govern presidit per Esquerra Republicana des de la recuperació de la democràcia, al costat de Pere Aragonès i de la consellera Laura Vilagrà, amb qui ens coneixem de fa uns quants anys”.

Oriünd d’Oliana (Alt Urgell), David Rodríguez i González (1967) està vinculat a Solsona des del 1981. Tècnic superior en Administració de sistemes informàtics de formació, va entrar a formar part de la corporació municipal el 2007 amb el pacte de govern entre ERC, El Comú i PSC. Salut, Acció Social i Comunicació van ser les regidories amb què es va estrenar com a càrrec electe fins que va rebre la vara, el 2010, que ha mantingut ininterrompudament fins ara. El 2017 Rodríguez va anunciar la seva voluntat de no presentar-se a la reelecció en els comicis del 2019 i de deixar la política activa. No obstant això, l’absència d’una persona que el substituís va fer-lo rectificar. De totes maneres, “sí que era evident que ja em trobava a la recta final de la meva funció com a alcalde”, apunta.

En qualsevol cas, deixa clar que “la retirada no és immediata” i que “el balanç de la seva etapa a l’alcaldia es farà quan toqui”. Ara, a partir del traspàs al capdavant de la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran, previst per aquest dimecres, les seves prioritats, durant algunes setmanes, es repartiran entre el número 332 del carrer d’Aragó de Barcelona i el 20 del carrer del Castell de la capital del Solsonès, on es dedicarà a gestionar una transició que intentarà que sigui el més inadvertida possible.