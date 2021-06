Els municipis de Guixers, Sant Llorenç de Morunys i Navès, situats al nord-est de la comarca del Solsonès, blindaran encara més tant les zones de l’espai natural de la Serra dels Bastets com les zones de bany de l’embassament de la Llosa del Cavall, pantà que comparteixen els tres pobles dins dels seus termes municipals.

L’estiu passat ja es va establir una ordenança que tenia per objectiu regular les zones de bany d’aquesta zona però en aquell moment l’escrit no especificava quines infraccions eren tipificades com a lleus, greus o molt greus i quines sancions s’establien per a cada una de les infraccions. «L’antiga ordenança era molt genèrica i no tipificava quina infracció era lleu, greu o molt greu», explica l’alcalde de Guixers, Jordi Selga. Per exemple, fer foc no tenia tipificat un grau d’infracció i ara s’ha estipulat que fer-ne és una falta lleu.

L’ordenança aprovada per Guixers ja ha estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i està consensuada amb Sant Llorenç de Morunys i Navès. Així, la nova regulació divideix les infraccions entre lleus, greus i molt greus. En el cas de les primeres, que inclouen faltes com deixar brossa, acampar, fer foc o circular amb vehicles per camins amb el trànsit restringit entre altres, s’hi preveuen sancions que poden anar dels 100 als 750 euros. En el cas de les greus les multes poden arribar fins als 1.500 euros i en el de les molt greus, es poden enfilar fins als 3.000 euros com a màxim.

Per poder assegurar el compliment d’aquestes mesures, es preveu que aquest estiu entri en funcionament la figura del vigilant rural. L’estiu passat el Consell Comarcal va contractar agents cívics que van fer la funció d’informar sobre les mesures a seguir i alertar sobre les males conductes que es produïen en determinades zones de bany. Enguany, però, es preveu poder tenir la figura del vigilant rural que tindrà la possibilitat de sancionar els infractors que no compleixin l’ordenança, mentre que els agents cívics no tenien possibilitat de fer-ho i només podien limitar-se a avisar. Aquesta possibilitat s’està gestionant des del Consell Comarcal.