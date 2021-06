David Rodríguez (Oliana, 1967) va ser nomenat ahir secretari d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran per part del Govern de Catalunya. Rodríguez, que és alcalde de Solsona des de fa gairebé dotze anys, va anunciar ahir que ha decidit deixar l’Ajuntament per les dificultats de compaginar les dues tasques.

«Per mi és una satisfacció molt gran i tinc un enorme agraïment al president i a la consellera per haver dipositat la seva confiança en mi. Penso que això és un reconeixement a la feina feta tots aquests anys i per tant només puc estar agraït», va assegurar ahir Rodríguez a Regió7. L’edil continuarà exercint les seves funcions com a alcalde i compaginant els dos càrrecs durant «algunes setmanes o pocs mesos» amb l’objectiu de facilitar el traspàs amb la persona que el succeirà al consistori solsoní, i que, segons la corporació, es donarà a conèixer la setmana vinent.

Sobre el seu nomenament, Rodríguez va assegurar que «tinc ganes de dedicar-me als ajuntaments i al territori, i fer-ho per al primer govern presidit per Esquerra Republicana des de la recuperació de la democràcia, al costat de Pere Aragonès i de la consellera Laura Vilagrà, amb qui ens coneixem de fa uns quants anys». L’encara batlle també va reconèixer que es trobava «a la recta final» de la seva etapa com a alcalde» i és que el 2017 ja va manifestar la seva voluntat de deixar la corporació municipal solsonina. Tot i això, Rodríguez va voler apuntar que «no sé quins càrrecs puc tenir en el futur però tinc ben clar que cap serà com el que he tingut a l’Ajuntament de Solsona».

Entre les funcions de la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran, fins ara comandada per Miquel Àngel Escobar, hi ha representar la Presidència en matèria d’administracions locals; impulsar l’execució de plans i programes transversals en l’àmbit local; fomentar pràctiques de bon govern en la gestió municipal; coordinar les relacions entre la Generalitat i les administracions locals; elaborar el Pla d’inversions locals de Catalunya i coordinar-lo amb els diferents departaments de la Generalitat; gestionar la informació econòmica i financera d’aquest ens, i donar suport en la Comissió de Govern de la Generalitat-Consell General d’Aran, Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona i altres òrgans mixtos. Avui s’oficialitzarà el traspàs i Rodríguez ja començarà a treballar en el seu nou càrrec.

La renúncia a l’alcaldia que es materialitzarà en les properes setmanes, coincideix en un moment en què el consistori solsoní ha engegat diversos projectes importants per la ciutat com pot ser l’aplicació del nou sistema de recollida de residus porta a porta, el projecte de l’Illa Cultural o la construcció del nou tanatori, entre altres. Tot i això, l’edil va manifestar el seu compromís amb l’equip de govern per l’envergadura de les actuacions que hi ha en marxa a la capital del Solsonès.

Rodríguez encara una nova etapa després de 14 anys d’experiència municipal. Precisament aquest fet ha pogut ser un dels motius pels quals la consellera Laura Vilagrà ha confiat en ell per a la Secretaria d’Administracions Locals. «Fa catorze anys que no faig altra cosa que treballar en les dinàmiques municipals», va assegurar. Entre el 2015 i el 2018 va compaginar l’alcaldia de Solsona amb l’acta de diputat al Parlament de Catalunya, fet que va donar-li una perspectiva més àmplia, més enllà dels confins locals. També va ocupar una de les vicepresidències de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i va exercir de portaveu dels ajuntaments amb alcaldia republicana. En aquest sentit, va assegurar que «ser el responsable de les relacions de la Generalitat amb el món local m’encaixa perquè és el que conec i el que he treballat».

Tot i que David Rodríguez va entrar a l’Ajuntament de Solsona com a regidor el 2007, va ser l’any 2010 quan va entomar la vara d’alcalde arran de la mort del seu amic i llavors alcalde, Xavier Jounou, el primer batlle republicà de Solsona des de l’inici de la dictadura franquista.

Des d’aquell any i fins ara, Rodríguez ha guanyat totes les eleccions municipals en les que s’ha presentat, assolint la majoria absoluta en cada una de les ocasions. Precisament, en les eleccions del 2011, en què es va presentar per primer cop com a cap de llista, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va aconseguir ser per primera vegada la força més votada a Solsona. En les posteriors eleccions municipals, el partit republicà sempre va obtenir set regidors.

«No hem tingut cap moment fàcil», va dir ahir Rodríguez a Regió7 sobre la seva etapa al capdavant del consistori solsoní. «Ara que semblava que començàvem a recuperar-nos econòmicament de la crisi ha arribat la pandèmia de la covid i ho ha trastocat tot», lamentava. Tot i això, va assegurar sentir-se «molt satisfet» de la feina feta durant aquests anys tot i reconèixer que «sempre queden coses per fer i per millorar». En tot cas recorda que la retirada no és immediata i que el balanç de la seva etapa a l’alcaldia «es farà quan toqui».

D’aquesta manera finalitzaran quasi 12 anys de Rodríguez al capdavant del consistori de Solsona en què ha confirmat el canvi en la relació de forces que va iniciar Jounou el 2007. La persona que el substituirà es donarà a conèixer la setmana que ve ja que, tal i com han explicat fonts del govern a aquest diari i ha confirmat el mateix consistori, encara falten alguns detalls per tancar.

El batlle de Solsona va anunciar la seva decisió a la resta de grups municipals ahir a primera hora del matí. Marc Barbens, portaveu de Junts, va apuntar que «crec que és bo que s’oxigeni la gestió pública municipal. A Solsona, després de tants anys, el cansament o la rutina feien que les coses no anessin de la mateixa manera que al principi. Aprofitant l’avinentesa, creiem que era necessari per la ciutat que hi hagués un canvi». A més, va demanar que el relleu a l’alcaldia es produeixi amb celeritat perquè els projectes que té en marxa la ciutat «exigeixen un alcalde a ple rendiment».

La portaveu d’ApS-CUP, Pilar Viladrich, va felicitar a Rodríguez però va aprofitar per fer una crítica al sistema « que desvesteix sants per vestir-ne uns altres». A més, va lamentar la falta de relleu que hi ha a l’alcaldia i va apuntar que «tants anys de majories absolutes i de protagonisme en una sola figura no és bo perquè el que fa és restar en el projecte de ciutat». Per altra banda, Viladrich va definir com una «oportunitat d’or» la situació per tal de nomenar a una dona com a la primera alcaldessa en la història de Solsona.

«A nosaltres no ens sembla bé», va dir el portaveu socialista Mohamed El Mamoun, que defensava l’opció de compaginar el càrrec d’alcalde amb la secretaria d’Administracions Locals. «Creiem que els càrrecs polítics no es poden deixar d’un moment per l’altre», va assenyalar.

La primera tinent d’alcalde, Rosó Barrera, va apuntar que el nomenament «és un reconeixement a la seva feina durant aquests anys» i va assegurar que no es notaran canvis en la qualitat de l’Ajuntament».

Quasi 12 anys de gestió amb un inici que va estar marcat per la mort de Xavier Jounou

Arnau Valverde. Solsona