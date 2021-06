La comarca del Solsonès es prepara per una temporada d’incendis amb certa preocupació per la manca de pluges i perquè algunes previsions auguren unes properes setmanes seques.

«De moment tenim una situació de dèficit hídric a la comarca», va explicar a Regió7 el conseller comarcal de Protecció Civil i membre d’una de les ADF del Solsonès, Jaume Fons, que va afegir que «si no plou aquest mes o a principis del que ve pot acabar sent una temporada d’incendis complicada».

Pel que fa al Solsonès, el sud de la comarca és la zona que actualment presenta un risc més alt de patir un incendi. Tant és així que el mapa de predicció de perill d’incendi forestal que elabora el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agència Rural va establir un perill moderat al sud de la comarca mentre que a la resta del Solsonès el nivell de perill és baix.

Per sort, ja fa anys que el Solsonès no pateix cap incendi important, tal com relata el conseller comarcal. «Tenim la sort que ja fa uns anys que ens cauen xàfecs a mig estiu i això ajuda a que no patim grans experiències d’incendis violents», assegura tot i que apunta que «això ha fet que hi hagi una certa relaxació». Tot i això, Fons destaca que la comarca té el material i les persones preparades.

Actualment al Solsonès hi ha un únic parc de bombers professional i dos més de voluntaris a Sant Llorenç de Morunys i a Pinós. A més, hi ha cinc ADFs repartides pel territori.

Enguany també es reforçarà la fugura del coordinador comarcal, que al Solsonès recau en Marc Sala i Íngrid Melero, membres de l’ADF Solsonès Oriental. La seva funció serà la de situar-se físicament en el punt de trànsit que s’habilita quan es declara un incendi forestal de certa magnitud i des d’on es regula l’accés a la zona calenta, per tal d’actuar d’enllaç entre el cos bombers i les ADF’s .