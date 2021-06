L’anunci que va fer aquest dimarts l’alcalde de Solsona, David Rodríguez, sobre la renúncia com a batlle de la capital del Solsonès per assumir el càrrec al Govern de secretari d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran que li ha proposat Laura Vilagrà obliga a Esquerra Republicana de Solsona a buscar un substitut en l’alcaldia. El partit va anunciar que el nom del substitut es faria públic la propera setmana a falta de tancar alguns detalls.

Així, el proper alcalde o alcaldessa de Solsona hauria de sortir d’entre els sis regidors republicans que hi ha actualment al consistori. Per lògica, la primera tinent d’alcalde i regidora d’Urbanisme, Rosó Barrera, hauria de ser la primera opció ja que actualment era la mà dreta de Rodríguez. Tot i això, la solsonina va assegurar en una entrevista a Regió7 [vegeu edició del 7 de juliol del 2019] que li agradaria deixar la vida política al final d’aquest mandat. També és l’única regidora juntament amb Joan Parcerisa que té una dedicació parcial al consistori.

Una altra possible opció seria la de Ramon Montaner, l’actual segon tinent d’alcalde i regidor de Desenvolupament Local. El solsoní es va incorporar en aquest mateix mandat però compta amb una àmplia experiència en gestió i treball empresarial. A més, és el regidor encarregat d’un dels projectes més importants que estan en marxa a la ciutat, el sistema de recollida porta a porta.

Judit Gisbert també podria assolir l’alcaldia si el grup ho decidís. Com Montaner, és debutant en la política municipal però té el seu càrrec tres àrees molt importants dins del consistori com són Educació, Cultura, Igualtat i Salut. A més, també compliria amb el fet de poder fer arribar a una dona a l’alcaldia de Solsona per primer cop en la història de la ciutat.

Per la seva experiència municipal, tan Ramon Xandri com Sara Alarcón podrien ser opcions perfectament vàlides. En el cas d’Alarcón, seria un moviment més complicat perquè continua sent la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès i el moment no seria l’ideal ja que està de baixa des de fa uns mesos i la previsió és que en pugui estar alguns més. Finalment Joan Parcerisa seria l’última opció però no seria el principal candidat per la seva poca experiència en la gestió municipal i la seva joventut.

La manca d’un candidat clar per substituir a Rodríguez no ve de nou. L’any 2017 ja va manifestar la seva voluntat de deixar l’alcaldia però finalment es va presentar en les eleccions del 2019. El fet de no haver pogut trobar un substitut i que el mateix Oriol Junqueras demanés que liderés la llista, el va fer prendre la decisió.