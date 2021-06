L’Ajuntament de Pinell de Solsonès ha finalitzat l’obra més destacada de l’actual mandat que ha consistit en el condicionament i pavimentació de diversos camins del municipi que donen accés a una quinzena de masies habitades.

El consistori defineix aquesta actuació com «la més ambiciosa que s’ha fet mai al municipi» i el fet és que era una demanda dels veïns i veïnes que s’arrossegava des de molts anys enrere. S’han pavimentat un total de tretze camins que donen accés a quinze masies diferents. La suma de la longitud dels trams on s’ha fet aquesta actuació és de 9.416,44 metres.

Al tractar-se d’una obra tan complexa per la quantitat de quilòmetres de diferents espais on s’ha dut a terme l’actuació, les obres han tingut un cost de 596.804,02 euros. «Feia anys que hi treballàvem. Hem hagut d’esperar a que l’Ajuntament tingués els recursos necessaris i llavors els veïns han aportat el 20% del cost de la pavimentació», explica l’alcalde de Pinell, Benjamí Puig. Tot i això, el consistori també s’ha beneficiat d’una subvenció de la Diputació i una del Departament de Territori que conjuntament no superaven als 100.000 euros.

La implicació directa dels veïns que es beneficien d’aquesta actuació va ser una proposta del consistori, que es va reunir amb tots els habitants de masies que encara tenien els camins de sorra i els va demanar si hi volien participar. Finalment van ser 15.

Fins ara aquests camins eren de sorra i generaven desperfectes de forma continuada. Puig assegura que el consistori es podia arribar a gastar 60.000 euros l’any només en manteniment de camins i assegura que aquesta actuació també és positiva des d’un punt de vista de sostenibilitat econòmica ja que amb els camins degudament adequats i pavimentats no es gastarà tant en manteniment. També assegura que pot esdevenir una solució al despoblament que pateix el municipi.