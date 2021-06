L’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès proposen una jornada matinal de les 10 a les 13 h sobre diversitat infantil i juvenil que tindrà lloc avui. Dirigida a famílies i docents, «Quantes vegades has sentit... Tu no m’entens!» vol proporcionar claus per comprendre i empatitzar amb la diversitat i les seves manifestacions en els entorns familiar i escolar.

A partir de la dinamització del psicopedagog Daniel Gabarró, es convidarà el públic a reflexionar sobre les diferències a les quals infants i joves s’enfronten en el dia dia. A voltes, aquestes dissimilituds poden ser causa d’un allunyament que desemboca en el «Tu no m’entens!». Amb la consciència que la diversitat pot aparèixer en molts àmbits i manifestar-se en dimensions com el gènere, la salut mental o la ideologia, entre d’altres, la conferència tindrà les intervencions de Pepa Nolla, presidenta honorífica de l’Asociación de Familias contra la Intolerancia X Género, i el solsoní Joan Rafart, professor de secundària.

La participació a l’acte és gratuïta i pot ser presencial, al Teatre Comarcal, o virtual, a través del canal de l’Ajuntament a YouTube.