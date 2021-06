L’Ajuntament de Solsona ha sol·licitat al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) la convocatòria de subvencions per contractar tres tècnics en pràctiques a través del programa Garantia Juvenil a partir de final d’estiu. Aquesta oferta s’adreça a persones de menys de 30 anys amb titulació universitària, de FP de grau mitjà o superior o certificat de professionalitat. Els perfils que es busquen són tècnics d’educació, de transparència i cultura, i d’habitatge.

Els projectes municipals per als quals el consistori es vol acollir al programa de Garantia Juvenil en aquesta edició són la creació de l’entorn d’aprenentatge de Solsona, per a l’equipament de l’illa cultural; l’actualització de continguts web de transparència i participació i la redacció del Pla municipal de Cultura, així com la redacció del Pla local d’habitatge. Amb tot, la contractació està íntegrament supeditada a l’atorgament de la subvenció per part del SOC.