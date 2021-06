El nombre de nous positius al Solsonès es manté estable en onze casos detectats la setmana passada, el mateix volum que en la setmana anterior. Vuit dels nous positius han estat diagnosticats a través de 75 proves PCR i tres a partir de 48 TAR. Aquesta estabilitat, però, contrasta amb els indicadors de covid-19 a Solsona, on l’índex de risc de brot continua molt alt amb 377 punts i la taxa de reproducció se situa en 1,43, la qual cosa evidencia el creixement de l’epidèmia.

Pel que fa a l’àmbit escolar, a Solsona hi ha dos grups confinats, una aula de P2 de l’escola bressol Els Petits Gegants i un cicle formatiu de l’Escola Arrels II.

El Centre Sanitari i l’Ajuntament de Solsona segueixen demanant precaució per tal de millorar les xifres i contenir la pandèmia a mesura que s’avança en la immunitat de grup. En aquests moments, prop del 43% de la població de la comarca està vaccinada amb la primera dosi i un 27% ha completat el procés de vaccinació.

Per demanar hora per a la vacuna, cal accedir al web https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/. Solsona no apareix en el mapa, en tant que no és un punt de vacunació massiva, però es pot concertar-hi cita mentre hi hagi dosis disponibles a través de l’opció de vaccinar-se al CAP de referència. En aquests moments al Centre Sanitari aquesta opció està habilitada per a la població a partir de 45 anys.