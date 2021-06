Judit Gisbert i Ester (Solsona, 1975) assumirà l’alcaldia de Solsona el proper setembre. Diplomada en Dietètica i Alimentació, la futura alcaldessa treballa actualment en una farmàcia. Gisbert va entrar a l’Ajuntament arran de les últimes eleccions municipals com a regidora per ERC, tot i que no n’és militant. Des d’aleshores assumeix les àrees de Cultura, Educació, Igualtat i Salut i està adscrita als barris de Sant Ramon, la Plana i la Torregassa.

Gisbert va fer els primers passos en el món de la política, precisament el 2019 entrant a formar part de la candidatura liderada per David Rodríguez, fins llavors no hi tenia experiència. Des de la seva arribada, ha mostrat la voluntat de «construir una ciutat entre totes i tots».

Té una àmplia experiència en el món associatiu local, des del qual ha participat activament en entitats com la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona, el Jove Ballet Solsoní, l’Agrupació de Geganters, l’AMPA del Vinyet i la comparsa del Mocós del Carnaval de Solsona.