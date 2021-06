La Biblioteca de Solsona engega la tercera edició del Bibliotrivial per a l’alumnat de primer fins a sisè de primària. La prova manté el mateix funcionament i consisteix a què els concursants llegeixin llibres de vuit tipologies diferents i responguin els reptes proposats. Els que completin la prova i responguin totes les preguntes del llibret que se’ls lliura a la biblioteca entraran al sorteig d’una subscripció d’un any a una revista catalana, un joc i llibres per a cada categoria.