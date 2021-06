Correus preveu recuperar tot el servei a Sant Llorenç de Morunys avui, segons va explicar l’alcalde del municipi, Francesc Riu. L’empresa va informar dilluns que ja havia començat a restablir-lo des de principis d’aquesta setmana i que l’oficina obriria diàriament.

Els municipis de la Vall de Lord van denunciar aquest cap de setmana que des de principis de juny no tenien servei de correspondència degut a una baixa de la cartera que no es va suplir. Per millorar la situació, l’empresa va decidir obrir l’oficina de Correus durant una hora al dia per entregar paquets a qui els vulgues i pogués anar a recollir.

Si es compleixen les previsions, avui es reprendrà el repartiment de correspondència i l’oficina obrirà en els horaris habituals.