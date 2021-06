Sis dies després que David Rodríguez anunciés que abandonaria l’alcaldia de Solsona, finalment es va anunciar que la persona que el substituirà el proper setembre serà l’actual tercera tinent d’alcalde, Judit Gisbert. L’oposició celebra que sigui una dona la persona escollida i, per tant, que Solsona tingui per primer cop una alcaldessa però Junts i ApS-CUP creuen que el traspàs no s’hauria de demorar tant en el temps.

Marc Barbens, portaveu de Junts, el principal grup a l’oposició, demana «que el traspàs sigui el més aviat possible». «Creiem que hauria de ser més automàtic perquè hi ha molts reptes per endavant com el porta a porta, l’illa cultural, la finalització del tanatori o la mateixa pandèmia», assegura Barbens. Sobre l’elecció de Gisbert, el portaveu de Junts diu que era una decisió d’ERC i desitja que «tingui una capacitat de diàleg i de negociació amb l’oposició i que tingui un mandat obert a parlar amb tothom».

Sobre la resta de canvis el govern municipal, Barbens assegura no entendre perquè uns canvis es fan ara i uns quants es deixen per més endavant i critica que l’encara alcalde, David Rodríguez, es segueixi encarregant de la regidoria de Governació ara que té la responsabilitat del seu nou càrrec a la Generalitat.

«Nosaltres valorem molt positivament i trobem molt just que sigui una dona qui ha acceptat aquesta responsabilitat» assegura la portaveu d’ApS-CUP, Pilar Viladrich. De Gisbert diu que «és una persona molt treballadora i té capacitat de sacrifici i treball», però apunta que «la resta ja es veurà». En aquest sentit Viladrich explica que amb les regidories que porta Gisbert durant aquest mandat, «no hem pogut consensuar res». Sobre com s’ha dut a terme el relleu, Viladrich diu que «no ens agrada que es tardi tant i no entenem massa la raó que s’ha donat per demorar el traspàs. Nosaltres érem partidaris que quan el David anunciés la seva nova responsabilitat ja se’ns digués qui seria la nova alcaldessa de la ciutat» i en aquest sentit diu que tenir la ciutat una setmana fent travesses no era positiu. En quant als canvis del govern, la solsonina creu que ERC «fa molts anys que té majoria absoluta, estan acostumats a fer i desfer a la seva manera i ara s’estan redissenyant en perspectiva de les eleccions del 2023».

El regidor socialista, Mohamed El Mamoun també celebra que sigui una dona l’escollida per liderar l’Ajuntament, tot i que recorda que ells ja fa 10 anys que en van proposar una, fent referència a Encarna Tarifa. Sobre Gisbert no té cap dubte que és una persona treballadora i implicada però li genera dubtes el fet que «durant aquests dos anys considerem que no ha mostrat la voluntat d’arribar a un consens en algun projecte de les seves regidories». Tot i això assegura que cal donar-li temps perquè «encara és d’hora».