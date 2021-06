El Consell de la Gent Gran de Solsona ha reprès les reunions presencials després de mesos sense poder-se reunir a causa de la pandèmia de la covid-19. Ho ha fet recordant els seus companys finats i fent una crida a que hi entrin a formar part noves persones per renovar-ne la junta.

Actualment el Consell es troba en un moment delicat degut a la baixa de dues persones importants a la junta com eren Salvi Nofraries, el vicepresident i Joan Camps, el representant de la residència Hospital Pere Màrtir Colomés. «Eren dos puntals importants i sembla que hi podria haver una altra baixa per motius de salut. Això fa que sigui necessari que arribi gent nova amb ganes de fer coses i les idees clares», assegura Neus Mujal, membre de la junta del Consell de la Gent Gran.

En aquest sentit explica que el Consell està obert a tothom i que és important que arribin cares noves perquè «som la veu de la gent gran a Solsona». En aquest sentit recorda que estan a la disposició de tota la gent de Solsona i comarca que els faci arribar propostes, queixes i el que cregui oportú i que tenen una bústia al Centre Cívic per fer-ho.Actualment, la junta està formada per M. Claustre Torralba, Joan Arnau, Ramon Vilaginés, Josep M. Gaspar, Robert Ribalta, Lurdes Villaró, Neus Mujal, Jordi Barcons i Domènec Camps.

Mujal assegura que encaren amb ganes i il·lusió el fet de començar a gaudir d’una certa normalitat després de venir d’un any complicat en què no es van poder reunir presencialment ni organitzar la Setmana de la Gent Gran, tot i que sí que es van fer les tardes de música i els grups de caminada amb un bon seguiment. «Hi ha molta gent gran que s’ha quedat a casa per la por i nosaltres pensem que ara és un moment per anar amb precaució però de no tenir por», assegura la solsonina.

Pel que fa a la Setmana de la Gent Gran d’enguany, el consistori ha considerat més adient no concentrar tots els actes en una setmana i, per tant, es duran a terme durant tot el mes de juliol sota el nom de «L’estiu més gran». La programació es donarà a conèixer properament un cop quedin totes les activitats tancades.