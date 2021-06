La Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès (MAAS) ha formalitzat el contracte de manteniment i reparació de les seves instal·lacions per un termini de 2 anys i una pròrroga de dos més i per un import total de 608.985,44 euros a l’empresa CEMSA

El manteniment de la xarxa d’abastament de la mancomunitat sempre ha estat una de les tasques fonamentals per la prestació del servei als abonats d’aquesta entitat. La complexitat de la xarxa, la qual serveix avui a 1.444 abonats repartits en 11 municipis i a dos polígons industrials, comporta que hi ha operativa una xarxa de distribució d’aigua de 768 km de longitud atesa la disseminació del poblament de la comarca. Totes aquestes singularitats fan indispensable disposar d’una xarxa molt eficient per tal de que pugui respondre, en tot moment, a les necessitats dels abonats de la Mancomunitat.