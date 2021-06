Comprar entrades i abonaments a les piscines municipals de Solsona còmodament des de qualsevol lloc serà possible a partir de dilluns. S’activa una nova opció a l’enllaç https://piscinesmunicipals.ajsolsona.cat. Igualment, el primer de juliol al web https://reservaplay.ajsolsona.cat funcionarà el nou sistema de reserves en línia per a les pistes municipals de tenis, pàdel i frontó, que canvien de plataforma, i, per primera vegada, també per al rocòdrom.

Fins ara ja era possible fer la reserva i el pagament d’activitats a les piscines municipals. El servei s’amplia a partir de dilluns amb la compra d’entrades i abonaments amb un sistema que permetrà controlar la capacitat de les instal·lacions al moment amb la informatització de l’accés. Des de la regidoria d’Esports es recomana a les persones que tinguin interès a adquirir abonaments que ho facin el més aviat possible, abans de l’obertura, el dia 25, per agilitzar el procés de preparació de la documentació i la tarja física amb què l’usuari accedirà a les piscines.

Aquesta plataforma és Reservaplay –amb una app descarregable tant per a IOS com per a Android–, la mateixa amb què es podran reservar les pistes de tenis, pàdel i frontó i el rocòdrom municipal. Se substitueix l’aplicació anterior en considerar-la obsoleta i poc adaptada a les necessitats dels socis del Club Tennis Solsona, a més de permetre millorar el servei per a les persones usuàries del rocòdrom, que fins ara només podien fer les reserves presencialment. “Apostem per una eina més funcional i moderna que ens permet dur a terme una gestió de les reserves cent per cent directa, a més d’unificar el sistema per a tots els equipaments esportius”, argumenta el regidor d’Esports, Joan Parcerisa.

Tots aquells usuaris que tinguin saldo a la plataforma anterior de reserva de pistes el mantindran en la nova, ja que se’n traspassen les dades, sense que sigui necessari fer cap tràmit. Rebran un correu electrònic amb què se’ls notificarà l’alta a la nova plataforma, que s’activarà el primer de juliol.