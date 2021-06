D’aquí pocs mesos el nucli d’Ardèvol, a Pinós, ja podrà gaudir de la seva emblemàtica torre restaurada i és que la intenció del consistori, sempre que no hi hagi contratemps en els terminis establerts, és poder tenir les obres enllestides abans de les festes de Nadal per poder-hi celebrar el tradicional pessebre vivent d’Ardèvol.

El projecte es troba dividit en dues fases. La primera, que va ser gestionada directament pel consistori de Pinós, ja fa un parell de setmanes que ha començat. Aquesta està centrada en la restauració de la base de l’estructura, el que queda de la torre quadrada que envoltava l’estructura circular que actualment es pot veure al municipi i que es va esfondrar. Aquesta part del monument, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, es troba en mal estat i ja hi han caigut algunes pedres que poden comprometre la seguretat dels veïns que puguin ser sota la torre.

La segona fase, que Incasòl ha tret a concurs amb un pressupost de gairebé 111.000 euros, està centrada en la torre quadrada, la part més visible. La seva estructura presenta esquerdes verticals en les seves quatre parets i també problemes d’impermeabilitat. A més de consolidar l’estructura, un altre l’objectiu de l’actuació és adequar l’espai per poder-lo fer visitable.

En total, el projecte té un cost de 235.038,61 euros. Després de mesos en recerca de finançament, sembla que finalment Ardèvol recuperarà un dels seus elements característics.