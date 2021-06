Un projecte de l’escola Arrels de Solsona ha estat reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya com a projecte d’innovació pedagògica. Es tracta d’Emociona’t i Creix, una iniciativa engegada el curs 2014-2015 que té per objectiu treballar la intel·ligència emocional amb els infants al llarg de la seva etapa escolar.

El projecte va començar arran de la realització del programa Salut Integral (SI), del qual Arrels va ser un dels primers centres en adherir-s’hi. Aquest projecte, impulsat pel cardiòleg Valentí Fuster, treballava tres aspectes bàsics per cuidar la salut cardiovascular, com són l’exercici físic, l’alimentació saludable i les emocions. Llavors el centre va veure que calia fer un esforç més en el treball de les emocions. Així, després de formar els docents en educació emocional, es va instaurar el projecte Emociona’t i Creix a l’educació infantil i primària del centre.

«La finalitat del projecte és que els alumnes tinguin habilitats emocionals que els permetin millorar les seves relacions interpersonals i la millora de les habilitats socials», explica Anna Moliner, directora d’Arrels primària, tot i que apunta que l’objectiu principal és «que els infants siguin feliços». Per fer-ho, al centre treballen diferents estratègies, com la regulació emocional, l’empatia, l’assertivitat, la resolució de conflictes, entre altres, per poder afrontar les diverses situacions amb què es puguin trobar els infants en l’àmbit escolar, social i, bàsicament, en tot el que els pugui venir.

Al principi sí que hi havia activitats concretes en dies determinats, però ara és «una feina del dia a dia». I és que el que diferencia aquest projecte del que es pugui treballar en altres centres és que es fa des d’un punt de vista transversal. Precisament això va ser un aspecte que va destacar a l’hora de rebre el reconeixement de la Generalitat. Un exemple d’aquesta tasca és el primer dia de curs. «No rebem els nens i els fem seure a les cadires, sinó que fem una rebuda emocional marcada per l’alegria i la il·lusió», diu Moliner. Tot i això cada dia es treballa en l’aspecte emocional amb els infants i es fomenta molt la barreja de grups per mirar «que tots els nens siguin una gran família».

Moliner destaca que el treball emocional és molt positiu per als alumnes del centre perquè aprenen a gestionar les seves emocions i això es nota, per exemple, a l’hora de resoldre conflictes. «Moltes vegades en les dinàmiques de grup són els mateixos infants qui s’ajuden entre ells des d’un punt de vista emocional, i això és un aspecte que s’ha potenciat amb aquest projecte», diu la directora del centre.

Els bons resultats han fet que Arrels es plantegi convertir-ho en un projecte de tot el centre i s’ampliï a secundària. Al final, la majoria d’alumnes que acaben primària a Arrels fan la secundària al mateix centre, i així es dona continuïtat al projecte.