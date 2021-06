Recuperar l’espai públic per a la convivència comunitària, fomentar l’accés a les activitats de lleure i facilitar la integració de diferents col·lectius són alguns dels objectius de la nova proposta de dinamització de l’skatepark de Solsona per a aquest estiu. «Enrampa’t» és l’activitat oberta i gratuïta per a infants i joves d’entre 6 i 14 anys que organitzen l’Ajuntament i el Consell Comarcal, a través dels Serveis Socials, a partir del proper dia 28 i fins al 3 de setembre.

Dos tècnics esportius dinamitzaran la pista de patinatge els dilluns, dimecres i divendres de sis de la tarda a vuit del vespre per practicar-hi totes les disciplines que l’espai permet, amb patins, monopatins i patinets, entre altres. Aquesta activitat no requereix inscripció i la capacitat es controlarà d’acord amb les mesures del Procicat per a equipaments esportius.