Els contagis de coronavirus al Solsonès s’han desplomat durant la tercera setmana de juny fins al punt de detectar al Centre Sanitari únicament dos nous casos a partir de 58 tests PCR. També es van fer 48 TAR sense diagnosticar cap positiu. Aquesta dada representa un baló d’oxigen per a la comarca després d’acumular setmanes d’indicadors negatius en relació a l’evolució de la pandèmia.

Aquesta xifra també s’ha traduït en la disminució de l’índex de risc de brot, que se situa al nivell mitjà al Solsonès, amb 72,82 punts, i alt a Solsona, amb 115,46 punts, molt per sota dels 377 de la setmana passada. També ha caigut per sota l’1 la taxa de reproducció de l’epidèmia, la qual cosa significa que el virus deixa d’expandir-se. Així mateix, el curs s’acaba aquest dimarts sense cap grup escolar confinat.

Aquesta millora en l’evolució de la pandèmia s’associa en part a una progressiva immunització de la població amb el vaccí. Es recorda que per demanar hora cal accedir al web https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/. Solsona no apareix en el mapa, en tant que no és un punt de vacunació massiva, però es pot concertar-hi cita mentre hi hagi dosis disponibles a través de l’opció de vaccinar-se al CAP de referència.

Coincidint amb la flexibilització d’algunes mesures per contenir la covid-19, com la no limitació de persones a les trobades socials –si bé es recomana no superar les 10 persones– o la reobertura de l’oci nocturn, i la setmana de Sant Joan, les autoritats locals apel·len novament a la responsabilitat ciutadana per evitar un repunt de contagis.