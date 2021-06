La flama del Canigó visitarà Solsona un any més en la vigília de Sant Joan a càrrec d’Òmnium Solsonès, enguany, amb els trabucaires com a protagonistes ja que seran els encarregats de la lectura del manifest en motiu dels 425 anys de la primera galejada a la ciutat. El text estarà escrit per Daniela Grau, militant associativa, social i política nord-catalana i professora jubilada d’alemany i català.

Els actes de la vigília de Sant Joan a Solsona, carregats de simbolisme per la mescla del foc, com a element regenerador, la unitat de la llengua i la geografia i l’entrada a l’estiu, a Solsona començaran a les 20 h amb l’ofrena de la Flama del Canigó a la Mare de Déu del Claustre a la catedral. Continuaran, a partir de les 20.30 h, amb la seva rebuda a la plaça del Camp, acompanyada de l’Orquestra Patinfanjàs, i l’encesa del peveter.