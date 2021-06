Més de 500 joves de la comarca ja disposen del carnet jove del Solsonès, una iniciativa que va engegar l’Oficina Jove comarcal el març del 2020 amb l’objectiu de donar resposta a una demanda del jovent del Solsonès per gaudir d’una manera activa de les possibilitats que ofereix el territori i potenciar el consum de proximitat entre aquest sector de la població mitjançant ofertes de descompte en determinades activitats del Solsonès.

Els tècnics de l’Oficina Jove del Solsonès, ens que va posar en marxa la iniciativa, valoren el seu seguiment de forma positiva tenint en compte que la covid-19 ha afectat l’oferta d’oci de la comarca i també el comerç en determinats moments de la pandèmia. «L’any passat ens va enganxar la pandèmia i va quedar el projecte una mica aturat. Ara, aprofitant que ja ha arribat l’estiu i que els joves es mouen més, ho volem tornar a reactivar, donar-ho a conèixer a la gent que no ho coneix i publicar el recull de descomptes dels comerços adherits», expliquen els tècnics de l’Oficina Jove.

A més d’intentar captar nous usuaris, la nova campanya buscarà ampliar el nombre d’establiments adherits al carnet Solsonès Jove. Actualment n’hi ha una cinquantena repartits arreu del territori, però especialment a Solsona i a la Vall de Lord, els dos eixos que generen més activitat.

La valoració que es fa del primer any del carnet és positiva perquè, malgrat la covid, el nombre d’usuaris ha crescut. També és positiu en el sentit que durant els darrers mesos l’Oficina també havia centrat els seus esforços en altres aspectes. «Vam donar prioritat al contacte amb nosaltres via on-line i llavors ens hem centrat amb el que era atenció als joves ja sigui coordinant-nos amb els centres educatius o fent molta difusió a xarxes del que crèiem que podia ser interessant per ells», afirmen.

Per celebrar la fita de superar els 500 usuaris, l’Oficina regala aquests dies una bossa a les persones que tinguin el carnet jove.