Dues escriptores i una mestra que van fer història en la Catalunya del segle XX. Mercè Rodoreda, Rosa Sensat i Montserrat Roig, en aquest ordre, han estat les opcions més votades pels 150 solsonins que han participat en la consulta ciutadana de l’Ajuntament per ampliar el nomenclàtor de carrers amb noms femenins. Seran els que es proposaran per a tres nous carrers en procés d’urbanització al sector de la Cabana del Silo, a la zona nord-est del municipi.

Dimecres passat la regidoria de Participació va tancar la consulta iniciada el 3 de juny telemàticament i presencial. Dels nou noms proposats, Mercè Rodoreda s’ha imposat amb 78 vots, seguit de Rosa Sensat, amb tan sols nou vots menys, i, en tercer lloc i amb 52 suports, Montserrat Roig, totes elles referents eminents de la causa feminista. Ara bé, correspondrà al Ple ordinari de final de juliol la validació i aprovació d’aquestes apel·lacions.

Per darrere d’aquests noms, els més votats han estat el de l’espeleòloga manresana vinculada a la geografia comarcal Montserrat Ubach (47), l’escriptora barcelonina M. Aurèlia Capmany (43) i l’editora pionera en el món de la premsa Carme Karr (39). Pel que fa a la resta de denominacions proposades des de la regidoria de Participació, les locals de l’edat mitjana Agnès de Torroja i María Álvarez de Haro, juntament amb l’autora balaguerina Teresa Pàmies, queden relegades a la cua dels resultats, amb una predilecció simbòlica per part de la població, que no arriba als 40 suports. Cal dir que, en relació a les figures locals i conscient de l’existència d’altres dones rellevants al municipi, l’Ajuntament de Solsona va descartar algunes propostes per la seva vinculació a equipaments o indrets específics i més escaients que l’àmbit de la Cabana del Silo.

Així mateix, atès que s’ha donat l’opció a què tothom fes la seva pròpia proposta, la ciutadania ha suggerit 39 noms més no recollits prèviament. En aquest aspecte, Palmira Jaquetti, poetessa i folklorista amb vincles amb Lladurs i coneguda per la seva contribució a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, ha sumat 14 peticions i Neus Català, cinc. Tota la resta són noms amb un, dos o tres vots.

Participació telemàtica i eminentment femenina

La consulta s’ha adreçat a la ciutadania major de 16 anys empadronada a Solsona, que s’ha pogut manifestar a través d’un canal telemàtic o d’una via presencial. En aquest sentit, un 94,7% dels participants ha optat per la plataforma telemàtica, per mitjà d’un formulari ubicat al portal municipal. Tan sols un 5,3% dels votants s’ha dirigit presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del consistori per dipositar el seu vot en una urna. De les 166 opinions recollides, se n’han descartat 16 en no pertànyer al padró de la ciutat.

En termes de gènere, les dones s’erigeixen com el col·lectiu més participatiu en aquesta consulta, ja que representen un percentatge del 62,7% respecte del total de vots emesos -els homes signifiquen el 37,3% restant, atesa l’absència de participants d’altres identitats de gènere. Quant a les franges d’edat, el gruix més important de participants (64%) correspon, amb un percentatge del 34%, al d’edats compreses entre els 45 i els 64 anys, seguit del de 30 a 44 anys (30%).

Anunciada el març passat, la consulta per escollir noms de dones per a tres carrers es va posar en marxa arran de la urbanització d’un nou sector a la Cabana del Silo. Tenint en compte el dèficit històric en la representació femenina en el nomenclàtor de carrers i places de la via pública, el consistori solsoní va creure que era el moment d’avançar en el reconeixement a figures femenines de la història local o de rellevància nacional.

Resta pendent, paral·lelament, consensuar una moció impulsada pel Grup de Gèneres del Solsonès per revisar el nomenclàtor de carrers i places solsoní i donar resposta a una petició firmada per 156 persones a la plataforma Change.org. En el plenari de maig el text inicial es va retirar de l’ordre del dia i es va acordar parlar-ne conjuntament amb els grups municipals abans de dur-la a votació.