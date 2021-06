Diversitat de gèneres i gratuïtat de bona part de les convocatòries caracteritza, un estiu més, la dinovena edició de la programació musical Solsona dona la nota, que proposa una trentena d’actuacions a diferents espais de la ciutat fins a final d’agost. L’oferta s’estrena aquest cap de setmana amb la primera cita del 40è Cicle de concerts d’estiu, coorganitzat per l’Orfeó Nova Solsona i la regidoria de Cultura.

El Cicle de concerts d’estiu s’obre dissabte amb el cor de cambra GAC, que actuarà a la catedral a dos quarts de deu del vespre amb entrada lliure. El seu programa inclourà temes de compositors britànics com J. Tavener, E. Elgar i R. V. Williams, i dels catalans J. Sancho Marraco, A. Ferrer i Bargalló i D. Mas i Serracant. A les altres dues propostes hi prenen part dues músics solsonines, Clara Padró a Twocats pel Gospel, el 17 de juliol a les set de la tarda a la plaça del Camp –va haver de suspendre’s l’any passat amb motiu de la COVID-19–, i Montse Isanta a l’ensemble Pretérito Impertefecto, dedicat a la interpretació històrica, el 23 de juliol a dos quarts de deu del vespre al Teatre Comarcal. En aquest cas, caldrà reservar l’entrada a entrades.turismesolsones.com.

El 24 de juliol prendrà el relleu Joventut Solsonina amb l’organització del Cap de Setmana Jove a la plaça de l’U d’Octubre. Les entrades es posaran a la venda a la mateixa plataforma de Turisme Solsonès. El programa, que es complementarà l’endemà amb una actuació de Mag Lari, s’ha d’acabar de tancar, però té previstes diverses actuacions musicals a partir de les sis de la tarda i un concert de Txingao Versions al vespre.

Segon Festival La Mare

L’últim dissabte de juliol La Mare Cultural tornarà a reivindicar la incardinació de les arts en viu de segell local i d’arreu del territori amb l’entorn natural del municipi en el segon Festival La Mare. La jornada, que s’està acabant de dissenyar, es desplegarà entre la font de la Mina i el parc de la Mare de la Font a partir de les dotze del migdia i fins a la nit. La compra d’entrades es podrà fer a través del web www.lamarecultural.com.

A l’agost el nom de la ciutat s’associa a l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS), que enguany commemora els seus 20 anys. Del primer al 22 d’agost el festival oferirà a la capital de comarca fins a divuit concerts d’alumnes i professors, a banda de les actuacions programades a altres municipis.

Com cada any, el programa Solsona dona la nota també inclou les revetlles setmanals, enguany reformulades com a concerts. Tindran lloc cada dissabte d’agost a les deu de la nit a la plaça del Camp: Grup Diamants (dia 7), Crystal (14), Stres Band (21) i Marc Anglarill (28), que aquest estiu presenta disc nou. La regidora de Cultura, Judit Gisbert, avança, però, que si les mesures sanitàries ho permeten, els concerts recuperaran el format de ball. Així mateix, s’han programat quatre audicions de sardanes a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona els dies 10 i 31 de juliol i 15 i 28 d’agost a les set de la tarda al passeig del Pare Claret. En aquest cas, si la situació ho fa possible també es preveu que puguin ballar-se.