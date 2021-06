La proposta esportiva engegada per dos joves de Sant Llorenç de Morunys l’any passat, que consistia a adaptar el mundialment conegut Tour de França a la Vall de Lord, ja ha iniciat la seva segona edició superant, de moment, les expectatives dels organitzadors i amb la previsió de superar els 100.000 euros d’ingressos als establiments de la zona.

La idea de crear el Tour de Lord va néixer durant el confinament. «Quan tot estava parat vam pensar intentar fer alguna cosa que doni vida al poble i que li generi un retorn», explica un dels impulsors de la iniciativa. Els dos són aficionats del ciclisme i van voler donar a conèixer la vall des d’un punt de vista cicloturístic, ja que «és un paradís per a la bicicleta però poca gent de fora ho sabia, llavors també era una oportunitat per transmetre-ho».

Així, el Tour de Lord tenia dos objectius principals. Un era posar en valor les opcions cicloturístiques de la Vall de Lord i els seus voltants. Per altra banda, com que va néixer després del final del confinament i en un moment en què el comerç local patia l’efecte de les restriccions sanitàries, es va pensar aquest projecte com una manera de donar un cop de mà als establiments de la zona generant un impacte econòmic per part dels ciclistes participants.

Participar-hi és gratuït i només es demana fer despesa als establiments locals. Esportivament consta de set etapes per a bicicleta de carretera i, on la versió de muntanya té dues etapes versió BTT i dues versió Gravel. Les tres modalitats disposen d’un circuit pepin i amb un circuit easy per poder arribar a tots els nivells. De moment, un 80% de la participació és de l’àrea de Barcelona mentre que la resta prové d’altres llocs de Catalunya.

La primera edició va tenir lloc l’any passat i es van realitzar 1680 participacions generant una despesa mitjana de 26,40 euros per ciclista i participació. Així, segons un estudi de la mateixa organització, a la zona s’hi va realitzar una despesa directe de 44.352 euros.

De cara a aquesta edició, que finalitzarà el 15 de setembre, es mantenen els mateixos objectius però amb unes expectatives més altes. En aquest sentit, l’organització contempla que la despesa mitjana arribi als 40 euros per ciclista i participació arribant a superar els 100.000 euros de despesa directa a la zona. «Hem mantingut el que vam fer l’any passat amb alguns canvis però la bona experiència i el boca a boca està fent que el seguiment sigui doble o triple. S’estan superant totes les expectatives», afirma l’organització.

Reclamació del Tour de França

La repercussió de la iniciativa a les xarxes socials va cridar l’atenció del Tour de França. Els organitzadors de la proposta esportiva de la vall expliquen que, «al principi de tot, quan no érem ningú, va contactar amb nosaltres el Tour de França perquè no els agradava que féssim les coses com ho estàvem fent. Els vam dir que érem 4 arreplegats de poble i finalment no hi va haver cap problema. Des de llavors hem mantingut la broma de ser el tour català», explica un dels joves impulsors de la iniciativa. I és que l’humor és un altre element característic de la prova, que s’inspira en els noms o els elements de la prova ciclista per excel·lència.