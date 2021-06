Un centenar de veïns del Pi de Sant Just van celebrar ahir a la plaça de l’Olivera el 50è aniversari de la urbanització oliuenca. En l’acte, on van participar els historiadors encarregats de fer el llibre sobre la història de la urbanització, Albert Colell i Pol Solé, o l’alcalde d’Olius Antoni Márquez, entre altres, es va fer referència a l’evolució que ha tingut el Pi de Sant just durant les darreres cinc dècades. I és que el seu creixement ha fet que aquest espai abans dedicat al món agrícola sigui ara el tercer nucli amb més població de la comarca després de les ciutats de Solsona i Sant Llorenç de Morunys.

Segons les dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE), el Pi de Sant Just ha crescut un 266% des del 2000, passant de 294 habitants als 782 que hi havia l’any passat. Una altra dada que evidencia el creixement d’aquesta zona és que entre el 2000 i el 2008 s’hi van construir una quarantena de cases, segons Colell i Solé.

Durant els darrers mesos, els dos solsonins han realitzat una sèrie d’entrevistes i un treball de recerca per poder recopilar tota la informació dels 50 anys de la urbanització. «La història del Pi de Sant Just es pot definir en què venim d’un municipi eminentment rural i disseminat i que en 50 anys esdevé el tercer nucli amb més habitants del Solsonès. A finals dels 60 es crea, als 80 es consolida i als 90 es crea el polígon que fa que comencin a predominar les primeres residències», expliquen Colell i Solé. En el llibre, que es publicarà properament, també s’hi relaten moments històrics com les visites de José Manuel Fraga com a ministre franquista o de Vicent Enrique i Tarancón, qui va ser bisbe de Solsona entre el 1945 i el 1964, però que va visitar la urbanització com a cardenal primat d’Espanya.

Dolors Travesset, membre de la comissió dels 50 anys de la urbanització, destaca com la plaça de l’Olivera s’ha convertit en el punt de trobada de la urbanització però apunta que el creixement tan sobtat ha fet que encara falti sentiment de pertinença a la urbanització i al municipi. Tot i això destaca que des de fa dècades el municipi té una bona tradició de celebracions i festes com les caramelles, les bitlles o la mateixa festa major.

L’acte també va comptar amb actuacions musicals en directe i una lectura d’un poema a càrrec del rapsode Moixic, fill de la mateixa urbanització que va llegir un poema escrit pel seu avi que feia referència al pi que dona nom a la urbanització i que va morir abans que aquesta es construís. Un cop va finalitzar l’acte, els presents van poder gaudir d’una exposició fotogràfica que fa un repàs per les últimes cinc dècades de la urbanització a través de fotos d’arxiu o portades i notícies antigues de mitjans de comunicació.