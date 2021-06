El regidor socialista de Solsona, Mohamed El Mamoun, critica que el govern municipal no hagi tingut en compte les circumstàncies dels regidors dels partits de l’oposició a l’hora de posar la data del ple extraordinari que tindrà lloc demà a les set de la tarda a l’ajuntament de Solsona, en el qual s’haurà d’aprovar la reorganització del govern municipal després de l’anunci que l’alcalde David Rodríguez abandonarà el consistori el setembre.

El Mamoun assegura que se li va comunicar la data del ple quan ja tenia les vacances planificades i pagades, i que no es va atendre les demandes de l’oposició per buscar una nova data on tots els regidors estiguessin disponibles.

En aquest sentit assegura que van proposar fer-lo el mes de juliol però diu que no ho van acceptar «per motius econòmics». El socialista assegura que no els interessa celebrar-lo el juliol per tal que Judit Gisbert, que es convertirà en primera tinent d’alcalde demà i començarà a cobrar la retribució corresponent per la dedicació completa fins que esdevingui alcaldessa el setembre, pugui cobrar tot el mes de juliol.

A més a més d’El Mamoun, el regidor d’ApS-CUP Òscar Garcia tampoc no assistirà al ple municipal, mentre que tots els representants de Junts sí que ho faran.

A més de la retribució i del canvi de tinències d’alcaldia entre Judit Gisbert i Rosó Barrera, el ple també haurà d’aprovar el canvi de portaveu i l’ampliació de delegacions de Joan Parcerisa.