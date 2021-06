Per tercer any consecutiu, el Solsonès commemora el Dia per l’alliberament LGBTIQ+, que és demà, amb una convocatòria adreçada a tots els públics i pensada també per a les famílies amb la finalitat de visibilitzar cada vegada més la diversitat. El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Solsona, a través del SAI, i La Cugula han programat una jornada el dissabte 3 de juliol a partir de les cinc de la tarda davant del Casal de Cultura i Joventut que porta per lema «Més igualtat, més orgull, més amor».

L’acte serà conduït per la rapsoda Alba Mascarella i constarà de diversos actes culturals com una batucada, imatgeria festiva, una exhibició de dansa, un parlament de la primera associació LGBTIQ+ de la comarca, La Cugula, i es pintarà un mural sobre el significat de les sigles que es reivindiquen cada 28-J. L’acte continuarà amb una actuació de la jove cantautora solsonina Gemma Sol, que publica el seu primer disc, i es clourà amb el grup Gatzara, format per Carla Bellera i Anna Pujol, a partir de dos quarts de nou del vespre.

A més d’això, demà, que és el Dia de l’Alliberament LGBTIQ+, La Cugula ha organitzat una activitat en què conviden a participar en la creació d’un mural reivindicatiu que quedarà situat a la pujada de l’estudiant de Solsona.