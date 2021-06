Parlem amb dos dels motoristes que s’aturen en una de les zones d’aparcament de l’embassament de la Llosa del Cavall per contemplar el paisatge abans de continuar la seva ruta.

Són Josep Domènech i Emili Esteve, dos navassencs aficionats a les motos que ahir van decidir passar per aquesta ruta del nord del Solsonès.

És el primer cop que veniu amb la moto per aquesta carretera?

Jo hi vaig passar durant el dia de Sant Joan i al llarg de l’any hi podem arribar a venir unes 20, 30 o 40 vegades.

I per què us agrada tant aquesta carretera per venir a passar-hi una estona amb les motos?

Hi ha moltes carreteres, però si fas rutes de proximitat, aquesta és una via propera a nosaltres amb molts revolts, sense gaire trànsit i el paisatge de per si és magnífic. El pantà és un al·licient més per venir aquí.

Què és el que més us agrada a l’hora de transitar per aquest tipus de carreteres?

Nosaltres anem amb motos clàssiques, no anem amb les típiques RR ni les trail enormes. Aquestes carreteres s’adapten més a les nostres velocitats que no pas les autovies. Nosaltres gaudim de les motos, no de la velocitat, i per això busquem carreteres com aquesta.

A Sant Llorenç s’hi viu un am- bient motorista?

Sí, però he de dir que el motorista és una persona individualista i molta gent hi ve sola o amb els seus grupets.

Tenint en compte que aquesta ruta us agrada molt i els cops que hi heu passat, hi tornareu?

Segur que sí, i ho seguirem fent tot sovint.