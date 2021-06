«Si t’agrada anar amb moto, has de venir aquí». Aquesta és la recomanació que molts dels motoristes que ahir, com cada cap de setmana, van circular per la carretera de la Llosa del Cavall, fan als amants de les motos que desconeixen aquesta zona. I és que la carretera C-462, que passa per l’embassament del nord del Solsonès, és una de les vies de la Catalunya Central preferides pels motoristes, sobretot des que, des de fa pocs anys, se la consideri com una de les millors rutes per conduir del país i, fins i tot, d’Europa, segons un estudi de Ford. Tot i l’impacte econòmic positiu a la restauració de Sant Llorenç de Morunys, l’excés de motoristes que s’apleguen els caps de setmana al municipi genera queixes en part de la població, especialment per l’alta velocitat i per aparcar en zones no habilitades.

Ahir, com cada cap de setmana, la carretera que connecta Solsona amb Sant Llorenç creuant l’embassament de la Llosa del Cavall va ser una de les rutes escollides per molts motoristes que volien gaudir de la llibertat que senten quan condueixen una moto. Tots els consultats per Regió7 coincidien que el que fa atractiu aquesta via són els seus revolts, el poc trànsit que hi ha i, sobretot, el paisatge. Precisament és una via on sovint s’hi graven anuncis de vehicles per la bellesa de l’entorn. Hi solen anar motoristes de diferents indrets de Catalunya, i la majoria són repetidors. És el cas de tres amigues motoristes que ahir van decidir tornar a fer una ruta que passés per aquesta carretera per tornar a gaudir de la tranquil·litat i del seu paisatge.

Per aquesta via hi passen moltes motos i de diferents tipus, com motos de trail, esportives, gran turisme o motos clàssiques, entre d’altres. També hi ha motoristes de diverses edats i que busquen experiències diferents. Tot i que se sol relacionar els motoristes amb la velocitat, molts dels que transiten per aquesta carretera asseguren que hi van a buscar la tranquil·litat i a gaudir de la conducció més que de la velocitat, tot i que reconeixen que alguns motoristes sí que busquen aquest punt d’adrenalina a través d’una conducció més imprudent.

Sant Llorenç de Morunys és el nucli més proper a l’embassament i és un punt de pas de la carretera C-462. Això fa que la relació del poble amb els motoristes hagi crescut de forma paral·lela amb la quantitat d’amants d’aquests vehicles que cada cop més fan ruta per aquesta zona. Un dels establiments preferits pels motoristes és el restaurant Jardí. «Tots els caps de setmana poden venir entre 50 i 100 motoristes, i si hi ha algun esdeveniment, poden arribar a reservar el local i tot», afirma Raül Gómez, un dels treballadors de l’establiment. Gómez destaca que es tracta de gent molt variada, i que n’hi ha molts que un cop venen decideixen repetir. «L’afició a les motos ha donat molta vida al poble i l’ha obert a la gent de fora. Per exemple, hi ha gent que passa amb moto per aquí i després decideix venir amb la família a passar uns dies al poble», assegura. El restaurant Bon dia també és un dels preferits dels amants de les motos. «Avui hem tingut més clients motoristes que tota la resta. Per a nosaltres són molt importants», afirmen.

Segons alguns, causen malestar

No tots els veïns de Sant Llorenç estan contents amb la proliferació de motoristes. «Per a nosaltres no és positiu perquè només van als bars de fora la muralla. Penso que no entren al nucli antic perquè no hi poden aparcar, mentre que fora de la muralla aparquen on volen, a les places dels cotxes o directament a la vorera», lamenta Isabel Pujol, de la cafeteria La Vall.

L’alcalde de Sant Llorenç, Francesc Riu, assegura que es comença a generar problemes quan hi ha un excés de motoristes. Riu destaca que des del punt de vista positiu aporten ingressos a establiments del poble, però apunta que també poden generar dos tipus de problemes. Un és la velocitat, ja que els caps de setmana molts veïns consideren que és perillós anar per la carretera quan hi ha motoristes a causa de les altes velocitats que agafen. I l’altre és que, tot i que el consistori va habilitar places d’aparcament per a motocicletes, alguns motoristes decideixen aparcar-les en zones destinades a cotxes o a la mateixa vorera.

El batlle de Guixers, Jordi Selga, també ha advertit en diverses ocasions de les altes velocitats dels motoristes al seu municipi. En tot cas, assegura que, «des que s’han intensificat els controls i les campanyes de sensibilització, sembla que la gent ha pres més consciència. Actualment no estem als extrems que estàvem temps enrere pel que fa a la velocitat de les motos». Alguns veïns també alerten de la velocitat d’alguns conductors. «A mi m’agrada l’ambient que donen perquè de jove també anava amb moto, però és veritat que corren molt», assegura un veí.

Per evitar aquestes conductes, el Servei Català de Trànsit va engegar el 2019 una campanya de sensibilització i formació que es du a terme a la mateixa C-462. L’última va tenir lloc al principi de maig. En aquestes sessions es convida els motoristes a fer un recorregut amb la seva motocicleta d’uns quinze minuts, acompanyats i enregistrats pels instructors de la formació. Finalitzats els recorreguts, es visualitzen les imatges i es comenten els detalls que puguin millorar la conducció per tal de garantir la seva seguretat.