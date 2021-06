Una auditoria realitzada per la Sindicatura de Comptes va destapar el juny de l’any passat determinades irregularitats a la Mancomunitat d’Abastament d’Aigües del Solsonès (MAAS). Una d’elles era que els estatuts no estaven actualitzats d’acord amb la normativa de règim local vigent. Per solucionar-ho, l’ens es va posar a treballar per actualitzar-los, però, quasi un any després, tot i que ja hi ha un esborrany fet, falta encara negociar-ne algunes modificacions i aprovar-ho tant al ple de l’ens com als ajuntaments que en formen part.

El president de la MAAS, Daniel Rovira, explica que ara ja hi ha una proposta redactada on es van tenir en compte les diverses aportacions dels ajuntaments, però s’està a l’espera de rebre noves aportacions per intentar aconseguir el màxim acord possible.

Els punts que generen més debat sobre la redacció dels nous estatuts són el percentatge de vots a favor que hi ha d’haver per aprovar l’entrada d’un nou membre a la mancomunitat, per poder fer un canvi als estatuts i per poder excloure algun membre de l’entitat.

D’altra banda, alguns municipis han volgut que quedin reflectides les seves circumstàncies especials. És el cas de Solsona, que, segons el president de la mancomunitat, creuen que no han de fer la mateixa aportació econòmica que la resta de membres perquè ells tenen una xarxa pròpia i el servei de la mancomunitat només n’és una petita part. En el cas d’Olius, en ser l’únic municipi que rep aigua per a un gran nucli, «creuen que han de tenir alguna cosa més a dir a l’hora de fixar el preu de l’aigua per a les zones urbanes», afirma Rovira.

El president de l’ens confia que abans d’acabar l’any 2021 els nous estatuts ja estiguin aprovats perquè seria un pas més per regularitzar la situació de l’entitat.

Amb aquest objectiu, una irregularitat que va detectar l’auditoria de la Sindicatura de Comptes era que la Mancomunitat no disposava d’un inventari de béns ni tenia constància de la titularitat de les seves instal·lacions. Sobre aquest fet Rovira afirma que s’està treballant de forma conjunta amb l’Ajuntament de Solsona, amb qui es compartia alguns espais, per reordenar els béns de cada entitat i regularitzar la situació. Rovira creu que després de l’estiu aquest punt quedarà tancat.

Altres aspectes pendents de regularitzar-se eren les contractacions. El nou contracte de manteniment de la xarxa d’aigua es va signar fa només unes setmanes i en aquesta ocasió van ser dos tècnics externs qui en van fer la valoració tècnica. Finalment, la guanyadora va ser l’empresa CEMSA.

Pel que fa als contractes menors, Rovira assegura que des de l’auditoria sempre es demanen tres pressupostos, en ocasions fins i tot quan legalment no és necessari, i sempre es passen per ple per millorar des del punt de vista de la transparència de la junta de l’entitat.