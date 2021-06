L’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ja ha posat a concurs el contracte per adequar la segona planta del pavelló poliesportiu del municipi i fer-hi el nou espai de gent gran.

El contracte té un pressupost estimat de 192.842 euros i una durada prevista de tres mesos des de l’inici de les obres.

Aquesta planta del pavelló ara està en desús i es vol adequar per donar un espai a la gent gran ja que la creació de l’institut escola va fer que la primera planta de l’edifici, on abans hi havia l’espai per a la gent gran, ara és per al centre educatiu.