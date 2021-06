Un brot detectat entre 17 alumnes de segon de batxillerat de l'institut Francesc Ribalta que havien fet un viatge de final de curs, ha provocat un important repunt de contagis al Solsonès, que ha passat de dues persones positives fa dues setmanes a 43 la setmana passada, xifra que multiplica per vint el nombre de contagis. 23 casos han estat diagnosticats a través de 127 proves PCR i 20 a partir de 78 TAR realitzats al Centre Sanitari.

Pel que fa a l’edat dels positius, l’ens de salut comarcal confirma que el 90 per cent són joves d’entre 16 i 20 anys. De fet, la mitjana d’edat de les persones afectades per la covid-19 arreu del país ha baixat per primera vegada dels 30 anys. A Solsona, el darrer brot es va originar en part en una celebració de joves en una casa rural i en un viatge de final de curs a Mallorca.

L’índex de risc de rebrot, amb aquestes xifres, es torna a enfilar a la comarca amb 336,38 punts, un valor que a Solsona assoleix els 450,32 punts i una elevada taxa de reproducció de 2,05, que indica una tendència creixent de l’epidèmia. Per tot plegat, la direcció mèdica del Centre Sanitari fa una crida a la precaució i a mantenir les mesures de seguretat, distància i higiene, en tant que “malgrat l’aixecament de moltes restriccions, la pandèmia segueix activa i amb força, tal com s’està demostrant els últims dies”.

El Centre Sanitari recomana a tothom que sigui sospitós de ser positiu, encara que s’hagi fet un test d’antígens comprat, que truqui al CAP per a la programació d’una PCR. Als familiars convivents de positius se’ls demana aïllament. En cas que en una unitat familiar hi hagi algú que sigui un contacte estret, però no hagi estat contagiat, cal garantir el correcte aïllament d’aquesta persona en concret.