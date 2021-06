El Centre Sanitari del Solsonès ha fet una aposta per les energies renovables i per assolir un estalvi energètic. Amb aquesta finalitat ha instal·lat 199 panells solars a la façana posterior i a la teulada que es preveu que comportin un estalvi d’energia d’uns 12.097,25 euros anuals. Segons les estimacions, es calcula que es podrà generar 113.053 kWh/any d’energia, amb el que es preveu una reducció de CO2 de 61 Tm/any i del consum elèctric en 95.261 kWh/any, es a dir, el 45% del total.

Així doncs amb aquesta actuació no solament es pretén obtenir un estalvi energètic, sinó que es fa una decidida aposta per les energies renovables i per una actuació a favor del medi ambient. També es fomenta l’autoconsum amb l’aprofitament d’una energia neta i que no suscita cap impacte en el nostre entorn.

El cost de l’actuació de 55.854,25 euros, ha estat subvencionat per la Diputació de Lleida, el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya de la Generalitat i, en menor mesura, amb recursos propis. L’aportació de la Diputació de Lleida també ha servit per la substitució d’una caldera de gasoil per una més eficient de gas natural, al SubCAP de Sant Llorenç de Morunys.