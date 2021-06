El consistori de Solsona va celebrar ahir el ple mitjançant el qual s’havia d’aprovar i fer efectiva la reestructuració del govern municipal després que l’alcalde, David Rodríguez, anunciés la seva renúncia com a batlle, que es farà oficial un cop passi la festa major de la ciutat el proper setembre. L’oposició es va mostrar crítica pel fet que el relleu a l’alcaldia entre Rodríguez i la futura alcaldessa, Judit Gisbert, no es produeixi ara i s’hagi d’esperar fins el setembre.

El govern municipal d’ERC, amb majoria absoluta, ara té a Judit Gisbert com a primera tinent d’alcalde mentre que Rosó Barrera passa a ser la tercera. A més, Ramon Montaner ara serà el portaveu del partit i Joan Parcerisa sumarà la cartera d’Afers Socials, fins ara de Rodríguez, a les seves responsabilitats. Un altre punt que es va haver d’aprovar va ser el de la dedicació exclusiva i les corresponents retribucions de Gisbert, que des de l’1 de juliol treballarà colze a colze amb Rodríguez per fer un relleu «tranquil». Així, Gisbert cobrarà 42,559,99 euros bruts, amb catorze mensualitats mentre que Rodríguez ja no té el sou d’alcalde des del 9 de juny. Junts i ApS-CUP van votar en contra.

El regidor de Junts, Marc Barbens, va assegurar que havia trobat a faltar un acostament per tal de consensuar el sou de la regidora i va assegurar que no els agrada que una regidora tingui els ingressos que correspondrien a l’alcaldia, sense ser-ho. En tot cas, Gisbert cobrarà el sou de regidora, no el d’alcaldessa, que és més alt.

Per altra banda, la regidora d’ApS-CUP, Pilar Viladrich, va dir no estar d’acord amb el fet que Gisbert cobrés una dedicació exclusiva si continua mantenint les mateixes responsabilitats al consistori i en aquest sentit va assegurar que si el que es vol és que faci d’alcaldessa, s’hauria de produir ja el relleu. A més, Viladrich considera que en els últims anys s’ha produït un abús de la majoria absoluta per part del govern.

Rodríguez va defensar la voluntat de fer un relleu tranquil i va assegurar que si Gisbert ara treballarà de forma exclusiva a l’ajuntament, ha de cobrar la seva feina. Per altra banda, va voler deixar clar que fer el relleu d’aquesta manera obeeix a la responsabilitat i no a un interès de partit.