Dilluns a la nit es va produir un abocament d’un producte químic no identificat a la pujada del Castellvell de Solsona perillós per la circulació de vehicles pel risc de relliscar. Tot i que Policia Local i Bombers de la Generalitat van intentar netejar-ho amb aigua a pressió la mateixa nit de dilluns, els treballs es van haver d’allargar durant tot el dia d’ahir i, almenys, fins avui al matí per part de la brigada municipal i el servei de neteja viària per les dificultats de retirar el producte, ja solidificat. Per aquest motiu el carrer es manté tallat al trànsit en el tram afectat, des de l’aparcament fins a l’altura de l’escola Setelsis.

La Policia Local assegura que l’abocament el va provocar un tractor dilluns a la tarda per les roderes que va deixar, tot i que se’n desconeix la matrícula i ningú no va avisar de l’incident. L’aigua a pressió va ser insuficient per netejar la calçada, motiu pel qual ahir es va procedir a picar el paviment. El trànsit rodat en aquest punt continuarà tallat mentre duri aquesta operació.