El Cinema Paris, l’únic que hi ha a la comarca del Solsonès, està tancat des que va arribar la pandèmia el març de l’any passat. Dues persones del Solsonès han engegat una campanya de recollida de firmes per demanar la reobertura de l’històric cinema. En dos dies han recollit, ja, més de 300 firmes. El propietari de la sala, Josep Codina, ha indicat que no sap a hores d’ara quin serà el futur de la sala.

La campanya engegada a través de la plataforma Peticions.cat, es dirigeix a la futura alcaldessa de Solsona i actual regidora de Cultura, Judit Gisbert. En l’escrit de la petició es mostra la preocupació dels signants pel «futur d’un equipament cultural de primer ordre» a Solsona. A més, assegura que «amb la desescalada del confinament, i tenint en compte el gran aforament de la sala, es podria permetre la seva reobertura ja que fàcilment es pot assegurar una gran distància de seguretat entre bombolles sanitàries i sense problemes alhora d’utilitzar la mascareta». La covid ha caigut a les sales de cinema com una segona crisi sobre la que ja tenien com a sector.

En la petició es demana a l’Ajuntament que prengui la iniciativa de la recuperació del cinema i que es faci càrrec de la despesa que generi. La propietat, però, és privada.

Una de les impulsores de la campanya, la solsonina Aránzazu Gómez, lamenta que Solsona no disposi de cinema des de l’inici de la pandèmia i que per gaudir d’una pel·lícula als solsonins s’hagin de desplaçar a altres comarque.

Entre els signants de la petició, hi ha persones de Solsona, Olius, Barcelona, Llobera, Cardona i Riner, i molts d’ells coincideixen en la necessitat que hi hagi un equipament cultural d’aquest tipus a Solsona i de la importància històrica que té a la ciutat.

El Cine Paris de Solsona, situat a la carretera de Torà i amb un aforament de 429 persones, és l’únic cinema que hi ha a la comarca. Va començar a ser construït a l’any 1961 i el 18 de juliol es compliran 57 anys de la seva inauguració. Es tracta d’un negoci familiar que va engegar Fidel Codina i que actualment gestiona el seu fill, Josep Codina.