Sant Llorenç de Morunys vaa recuperar ahir al migdia tot el servei de telefonia mòbil després que una avaria els deixés més de 29 hores sense cobertura (excepte els clients de Movistar que sí que en tenien), i també sense GRPS, tecnologia que fa possible que funcionin els datàfons dels comerços del poble, que en aquest cas no funcionava la de cap companyia.

L’alcalde de Sant Llorenç, Francesc Riu, va assegurar que no és el primer cop que es produeix una avaria d’aquest tipus i que es solen repetir més quan arriba la temporada d’estiu. El batlle va apuntar que l’avaria provenia d’una torre de telecomunicacions de l’empresa Vodafone. El consistori piteu va emetre una queixa a la delegada de la Generalitat a la Catalunya Central i al delegat del govern espanyol a Lleida per tal de demanar la solució de l’avaria, que finalment es va produir al voltant de 2/4 de 3 del migdia.

El batlle apunta que Sant Llorenç de Morunys és una localitat turística i que la manca de cobertura i, sobretot, que no funcionin els datàfons dels comerços, pot suposar un problema si l’avaria es torna a produir altres vegades durant l’estiu, quan creix l’activitat econòmica al municipi degut a l’arribada de segons residents i turistes.

Un dels negocis que es va veure vist perjudicat és Taxi Moisès. El taxista Moisès Casserres no havia pogut treballar des del dimecres. «A mi si no em funciona el telèfon no puc treballar», lamentava. A més, va recordar que l’any passat el poble ja va estar 10 dies sense telèfon per part de Movistar. També en va patir les conseqüències Ismael Romero, de La Fruiteria. «Jo tinc dues targetes de companyies diferents per poder cobrar amb datàfon si falla alguna de les dues. Mai m’havia quedat sense poder cobrar amb targeta, fins ara», va dir Romero, que apuntava que aproximadament el 50% de les vendes al seu comerç es fan amb targeta. El piteu confiava en què no es repeteixin aquest tipus d’avaries, especialment durant els dies de màxima activitat al poble. «Entre setmana no implica un problema tan gran perquè ve la gent del poble i ho podem solucionar, però quan ve gent de fora això no ho podem fer», va assegurar.