Després que la pandèmia n’ajornés la celebració, l’Associació Amics de Mossèn Huguet prepara el novè memorial dedicat al capellà com una jornada matinal avui a l’auditori de la Sala Polivalent. Tot i que el programa presenta alguns canvis a causa de la situació epidemiològica actual, com l’absència de l’habitual esmorzar al començament de l’acte i el dinar de cloenda, la jornada inclou conferències i una interpretació musical.

Enguany es recupera la ponència «La culturització de l’herència cristiana», prevista l’any passat i capitanejada per l’escriptor i professor universitari Ferran Sáez Mateu. Tot seguit, la música prendrà protagonisme amb la secció «Paraula d’Huguet». Per cloure l’esdeveniment, els exalumnes Joan Viladomat, Antoni Guixé, Josep Querol, Agustí Angrill i Jaume Pubill, conduïts per la periodista solsonina Maria Coromines, es capbussaran en els «Records del/d’un seminari» i reproduiran les seves vivències.