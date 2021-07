L’alberg de transeünts de Solsona manté la tendència d’usuaris dels darrers anys malgrat la pandèmia. Així, la Fundació Volem Feina, que és l’entitat encarregada de gestionar el servei, apunta que la mitjana és d’entre 30 i 40 usuaris l’any.

Aquest servei està destinat al col·lectiu de persones sense llar però està pensat per ser un espai de pas. Tant és així que els usuaris només hi poden passar un cop l’any i estar-hi d’una a dues nits. Durant la seva estada, la fundació cobreix totes les seves necessitats bàsiques i els ajuda a planificar el seu moviment següent. I és que, tal com expliquen des de la fundació, els usuaris de l’alberg solsoní, que consta de dues habitacions diferents, solen recórrer un circuit semblant que connecta Andorra, Barcelona i Lleida a través d’altres poblacions com la Seu d’Urgell, Manresa i la mateixa Solsona, que es troba al mig d’aquestes poblacions.

Quasi la meitat de la gent que arriba a l’alberg de Solsona són persones que ja hi han passat i coneix el servei. El 83% són homes i el 75% de les dones que hi arriben ho fan perquè són parella d’un altre transeünt. Quant a edats, el major gruix és d’edat adulta, més grans de 30 anys, però també hi acudeix gent gran, persones que tenen més de 65 anys. La majoria dels usuaris són espanyols, però Volem Feina també ha atès transeünts d’origen marroquí, rus, polonès i pakistanès, entre altres procedències.