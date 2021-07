Els trabucaires de Solsona són un dels elements més representatius del folklore i la cultura festiva de la ciutat. Tant és així que la colla de trabucaires de Solsona és considerada la més antiga de Catalunya i una de les referents del país. Tot i que la colla actualment té 57 anys de vida, la relació dels trabucaires amb la ciutat de Solsona ve de més enrere, concretament de fa 450 anys.

La primera referència que es té a Catalunya dels trabucaires és de la celebració de la victòria de la batalla de Lepant que es va fer a Solsona l’any 1571. Tot i això, des del punt de vista folklòric, les primeres notícies sobre els trabucaires daten de l’any 1687 en una partida del llibre de comptes conservat a l’arxiu de la Confraria de la Mare de Déu del Claustre de Solsona, on especifica les despeses corresponents a la pólvora utilitzada per galejar durant la festa major d’aquell any.

Actualment els trabucaires participen en la rebuda a la ciutat de les visites de les institucions així com en determinades festes com la celebració del Corpus i la festa major de la ciutat. Tot i això, la colla de Solsona també participa en altres celebracions de Solsona, i no només d’aquesta ciutat, sinó arreu del territori. Precisament la seva primera aparició va ser a Santiago de Compostel·la, a Galícia.

Malgrat això, el cap de la colla, Josep Vendrell, assegura que els tràmits burocràtics que s’han afegit durant els darrers anys han complicat la possibilitat de poder sortir a galejar fora de Solsona. En aquest sentit, un dels requisits és demanar un permís amb un mes d’antelació per fer sonar els trabucs en un lloc determinat.

La colla solsonina la formen 17 trabucaires que van dels 21 anys fins als més de 80. Vendrell destaca la relació que hi ha entre els trabucaires i assegura que el futur de la colla està assegurat.

Per celebrar els 450 anys de la primera galejada a la ciutat de Solsona realitzada després de la batalla de Lepant, la colla en va fer una als quatre portals de la ciutat amb els trabucaires separats que va finalitzar a la rotonda de davant del portal del Pont amb tota la colla junta.